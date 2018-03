Ranking Top 30 Lebensmittelhandel Deutschland 2018

Die 30 größten Lebensmittelhändler in Deutschland haben 2017 einen gemeinsamen Brutto-Außenumsatz von 247 Mrd. Euro erzielt. Das Minus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem am Konzern-Split der früheren Metro Group, durch den die Erlöse der Media-Saturn-Unternehmen aus dem Ranking geflogen sind. Angeführt wird das Feld von den großen Vier – Edeka, Schwarz-Gruppe, Rewe und Aldi – in unveränderter Reihenfolge. Amazon kann seinen Umsatz um 17,6 Prozent verbessern und platziert sich nun hinter der neuen Metro auf Rang 6. Das Ranking wurde von LZ Retailytics erstellt.