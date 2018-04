Ranking Top 4 Discounter Österreich 2018

Der Discountmarkt in Österreich ist fest in deutscher Hand. Klarer Marktführer ist Aldi, der in der Alpenrepublik unter Hofer firmiert. Mit einem Umsatz von rund 4,6 Milliarden Euro kann Aldi fast dreimal soviel Umsatz verzeichnen wie Verfolger Lidl. Die Neckarsulmer erzielten 2017 knapp 1,5 Milliarden Euro. Zwischen Lidl und Penny auf Platz drei ist der Abstand deutlich kleiner. No