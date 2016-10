Ranking Top 5 Einzelhandel Australien 2016

Als einziges ausländisches Unternehmen hat sich der deutsche Discounter Aldi Süd in die Top 5 der größten Einzelhändler in Australien vorgearbeitet. Aldi Stores erfreut sich seit 2001 zunehmende Beliebtheit bei den 23 Millionen Australiern. Mit über 440 Filialen wird Aldi in "Down Under" 2016 nach Schätzung von Planet Retail rund 4,8 Mrd. Euro umsetzen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.