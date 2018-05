Ranking Top-Arbeitgeber im Handel 2018

Die Unternehmen des Einzelhandels haben als Wunsch-Arbeitgeber in der Gunst von jungen Akademikern in vergangenen Jahr zulegen können. Ein Online-Händler führt die Liste mit Abstand an, ein anderer springt aus dem Stand unter die Top 10. Aber auch Aldi Süd verbessert sein Ansehen deutlich, wie eine exklusive Sonderauswertung des Trendence Barometers für die LZ zeigt.