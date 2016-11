Rauchwaren Händler verbergen Tabak-Schockbilder

Fotos von Krebsgeschwüren, Raucherlungen oder verfaulten Zähnen auf Zigarettenschachteln sollen seit einem halben Jahr in Deutschland vom Rauchen abhalten. Einige Händler aber verdecken die wenig verkaufsförderlichen Schockbilder in ihrem Ladenregal. In Berlin und Leipzig werden deshalb die Behörden aktiv.

