Recruiting-Event Gutes Feedback für LZ Karrieretag

Am 24.6. nutzten Unternehmen aus Handel und Konsumgüterindustrie den LZ Karrieretag, um sich rund 350 Absolventen mit Ständen und Vorträgen zu präsentieren. Das Resümee war auf beiden Seiten positiv.

"Die Qualität der Gespräche ist gut, die Zielgruppe sehr passgenau. Wir haben hier gute Trefferchancen bei der Gewinnung von Praktikanten und Trainees", sagte Christina Castor am Stand von Edeka. Um 10 Uhr hatten schon viele Studenten den Weg auf den Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt gefunden und waren in rege Gespräche vertieft. Ergänzend zum One-on-One nutzten Unternehmen wie Nestlé, Storck oder Rewe die Aussteller-Sessions, um ihre Karrierepfade detailliert vorzustellen.

In sehr inspirierenden Expertenvorträgen konnte der Nachwuchs die Perspektive von Führungskräften bei Mars, Ferrero, der Agentur Taste und und dem Start-up Lizza kennenlernen. So spielten sich die Salesdirektorin bei Mars, Nashwa El Gamal, und Category Director Carsten Simon sehr launig die Bälle zu, um die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten von Marketing und Vertrieb deutlich zu machen.

Mit seiner Leidenschaft für gute Lebensmittel erklärte Lizza-Gründer, Matthias Kramer, warum er sein Traineeprogramm bei der Bank aufgegeben hat, um sich mit gesundem Pizzateig selbständig zu machen. Ein Jahr lang verkaufte er mit seinem Partner Pizza aus einem Foodtruck heraus. Heute gibt es den Teig online, in Supermarkt und Gastronomie. "Denkt nicht nur an das Monetäre, sondern tut etwas, was das Feuer entfacht", appellierte er an sein Publikum.

LZ-Karrieretag 2017: Impressionen vom Networking-Event

Das Recruiting-Event der Lebensmittel Zeitung bringt Studierende und Top-Unternehmen aus Industrie und Handel zusammen. (Bild: Thomas Fedra )

Über 300 Teilnehmer und führende Branchenplayer wie etwa Ferrero, Lidl, Mars oder Edeka tummeln sich auf dem Networking-Event auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt. (Bild: Thomas Fedra )

Bei Expertenvorträgen bekommen die Teilnehmer Insights zu Trendthemen rund um die Nahrungsmittelbranche. Der Vortrag von Volkmar Schwenk, Direktor Trade Marketing bei Ferrero, stößt auf reges Interesse. (Bild: Thomas Fedra )

An den Ausstellerständen kommen Unternehmen mit potenziellen neuen Mitarbeitern ins persönliche Gespräch. (Bild: Thomas Fedra )

Hier haben Studierende und Recruiter ausgiebig Zeit, sich auszutauschen. (Bild: Thomas Fedra )

Studierende können wie hier am Stand von Discounter Aldi direkt ihre Fragen loswerden. (Bild: Thomas Fedra )

Matthias Kramer, Geschäftsführer des Start-ups Lizza, erzählt bei seinem Vortrag, wie er zum Hersteller von Low-Carb-Pizzateig wurde. (Bild: Thomas Fedra )

In Ausstellersessions erfahren die Studierenden aus erster Hand, was sie für welchen Job im Unternehmen mitbringen müssen. (Bild: Thomas Fedra )

Wer networkt, muss auch essen: Bei sommerlichem Wetter können sich die Besucher nach den vielen Eindrücken stärken und ihre Kontakte in ungezwungener Atmosphäre vertiefen. (Bild: Thomas Fedra )

Nashwa El Gamal, Sales Director Mars Chocolate, berichtet, wie sie als Maschinenbauingenieurin letztlich im Vertrieb von Mars gelandet ist. (Bild: Thomas Fedra )

Beim Check der Bewerbungsmappen erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Unterlagen noch optimieren können. (Bild: Thomas Fedra )

Zwischen den Vorträgen und Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern bleibt auch noch Zeit für Unterhaltungen untereinander. (Bild: Thomas Fedra ) Das Recruiting-Event der Lebensmittel Zeitung bringt Studierende und Top-Unternehmen aus Industrie und Handel zusammen. (Bild: Thomas Fedra )

Über 300 Teilnehmer und führende Branchenplayer wie etwa Ferrero, Lidl, Mars oder Edeka tummeln sich auf dem Networking-Event auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt. (Bild: Thomas Fedra )

Bei Expertenvorträgen bekommen die Teilnehmer Insights zu Trendthemen rund um die Nahrungsmittelbranche. Der Vortrag von Volkmar Schwenk, Direktor Trade Marketing bei Ferrero, stößt auf reges Interesse. (Bild: Thomas Fedra )

An den Ausstellerständen kommen Unternehmen mit potenziellen neuen Mitarbeitern ins persönliche Gespräch. (Bild: Thomas Fedra )

Hier haben Studierende und Recruiter ausgiebig Zeit, sich auszutauschen. (Bild: Thomas Fedra )

Studierende können wie hier am Stand von Discounter Aldi direkt ihre Fragen loswerden. (Bild: Thomas Fedra )

Matthias Kramer, Geschäftsführer des Start-ups Lizza, erzählt bei seinem Vortrag, wie er zum Hersteller von Low-Carb-Pizzateig wurde. (Bild: Thomas Fedra )

In Ausstellersessions erfahren die Studierenden aus erster Hand, was sie für welchen Job im Unternehmen mitbringen müssen. (Bild: Thomas Fedra )

Wer networkt, muss auch essen: Bei sommerlichem Wetter können sich die Besucher nach den vielen Eindrücken stärken und ihre Kontakte in ungezwungener Atmosphäre vertiefen. (Bild: Thomas Fedra )

Nashwa El Gamal, Sales Director Mars Chocolate, berichtet, wie sie als Maschinenbauingenieurin letztlich im Vertrieb von Mars gelandet ist. (Bild: Thomas Fedra )

Beim Check der Bewerbungsmappen erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Unterlagen noch optimieren können. (Bild: Thomas Fedra )

Zwischen den Vorträgen und Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern bleibt auch noch Zeit für Unterhaltungen untereinander. (Bild: Thomas Fedra )

Passion, Begeisterung, Ownership stehen auch bei den etablierten Unternehmen an erster Stelle, wenn man sie nach den wichtigsten Qualitäten künftiger Nachwuchskräfte fragt. Wohlwissend, dass gute Absolventen derzeit bei vielen Arbeitgebern gefragt sind und letztlich der "Cultural Fit" darüber entscheidet, wie lange jemand im Unternehmen bleibt.

"Jobs haben andere, wir haben einen Beruf und brauchen Leute, die mit Spaß zur Arbeit gehen", mit diesem Statement bekannte sich Benjamin Wölk, Leiter Category Management und Einkauf bei Penny International, zu seiner Branche. "International heißt bei Rewe, im Land tätig zu sein." Dies sei nicht immer gut planbar, manchmal anstrengend und daher besonders gut in jungen Jahren zu empfehlen, gab er offen zu.

Nadine Thode vom Shopping-Mall-Betreiber ECE ludt Bewerber ein, bei Interesse an einer Stelle anzurufen, "selbst wenn unser Anforderungsprofil nicht ganz zu Ihnen passt", damit keine ernst gemeinte Bewerbung verloren geht.

Patricia Kavanaugh und Thomas Gausemann warben für die Arbeit bei Kosmetikanbieter Cosnova mit hoher Eigenständigkeit in einem familiären Umfeld, Innovationspower und internationalem Wachstum. "In der Konsumgüterindustrie muss man ein guter Teamplayer sein, weil jeden Tag etwas Neues passiert", erklärte die Produktmanagerin den Absolventen.

JDE empfahl sich als "junges agiles Unternehmen mit Traditionsmarken", das Neueinsteigern gleich Verantwortung gibt. Deshalb habe man sich gegen ein Traineeprogramm und für den Direkteinstieg entschieden.

Nestlé machte den Teilnehmern des Karrieretags ein Exklusivangebot: "Sie dürfen sich initiativ um ein Praktikum bewerben. Sonst knüpfen wir das an konkrete Ausschreibungen", erklärte HR-Referentin Leonie Michler. "Wir führen hier so viele tolle Gespräche, dass wir den Kontakt zu den Bewerbern gerne halten wollen."

Viele Besucher nutzten den Bewerbungsmappencheck, den die drei Personalberatungen AFC, Rau und Get Ahead beim LZ Karrieretag anboten. "Die Teilnehmer sind sehr zufrieden mit der Auswahl der Unternehmen und auch, dass erstmals Start-ups dabei sind", brachte Personalberater Marvin Siebert von dort als Feedback mit. Der nächste LZ Karrieretag findet am 23.6.2018 statt.