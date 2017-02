Recruiting Lidl unter Top 5 der Job-Suchbegriffe

Die häufigsten Suchbegriffe der Kandidaten lauteten Marketing, Außendienstmitarbieter und Controlling. Das zeigt eine Auswertung der Online-Jobsuchmaschine Stepstone. Bei den am häufigsten gesuchten Arbeitgebern ist Lidl in die Top 5 eingezogen – als einziger Händler im Umfeld von Technologiefirmen wie Bosch, BMW, Daimler und Siemens. Zu den beliebtesten Städten zählen Hamburg, Berlin, München, Köln und Stuttgart. Jobsuchende sind am Montagmorgen besonders aktiv.

Schlagworte zu diesem Artikel: Vertriebsposition

Führungskraft

Lidl

Marketing

StepStone