Recruiting Magazin LZ Karriere jetzt als E-Paper

Die neue Ausgabe LZ Karriere 2017 ist als E-Paper und Printausgabe erschienen.

Das Magazin richtet sich an Studenten und Absolventen, stellt den Markt und relevante Player vor und ebnet den Einstieg in die Konsumgüterwirtschaft. Es liefert Antworten auf die Frage, welche Laufbahn man im Handel, bei Nahrungsmittelherstellern, Zulieferern und Dienstleistern einschlagen kann, stellt Arbeitgeber, Aufgabengebiete und Gehaltsperspektiven vor. Jungmanager berichten von ihren Erfahrungen und erläutern, was ihren Job spannend macht. Ein umfassender Service-Teil liefert Bewerbungstipps, nennt Adressen, Einstiegsmöglichkeiten und Anforderungsprofile namhafter Unternehmen. Um die Branche beim Recruiting des künftigen Führungsnachwuchses zu unterstützen, werden einige Tausend gedruckte Exemplare Ende dieser Woche an die Besucher des Absolventenkongresses in Köln verteilt, bei dem auch das Stellenmarkt-Team von LZjobs vor Ort ist. Ebenfalls kostenlos werden im Frühjahr die branchenrelevanten Lehrstühle der Universitäten und die Teilnehmer des LZ Karrieretags bestückt. Bestellbar ist das Magazin über den LZ-Shop. Das E-Paper steht ab sofort zum Download bereit.

Schlagworte zu diesem Artikel: Magazin

Recruiting