Restrukturierung HBC streicht 2000 Stellen in Nordamerika

Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company verschärft seine Sparmaßnahmen und setzt bei den Mitarbeitern den Rotstift an: 2000 Stellen sollen in Nordamerika wegfallen. 350 Mio. Kanadische Dollar will der Warenhauskonzern mit der Restrukturierung einsparen.

