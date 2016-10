Rewe To-Go-Format mit neuem Verantwortlichen

Der Ausbau von "Rewe To Go" liegt künftig in der Verantwortung eines neuen Managers. Der Kölner Handelskonzern überträgt Philipp Pauly diese Aufgabe zum 1. November. Er folgt auf Janusz Stroka, der das Unternehmen verlassen hat.

