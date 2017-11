Rezeptbox-Versender Hello Fresh startet an der Frankfurter Börse

Im zweiten Anlauf ist der Börsengang geglückt: Der Rezeptboxen-Anbieter Hello Fresh sammelt mit seinem IPO 318 Mio. Euro ein. Der erste Kurs liegt über dem Ausgabepreis.Der Kochboxenversender Hello Fresh ist nun an der Frankfurter Börse gelistet. Seit Donnerstagmorgen wird die Aktie gehandelt. Den Emissionspreis hatte das Start-up am Vorabend auf 10,25 Euro festgelegt. Dieser lag damit in der Mitte der zuvor ausgegebenen Preisspanne von 9,00 bis 11,50 Euro je Anteilschein.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.