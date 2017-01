SB-Warenhausgeschäft Citti zieht sich aus Meckpomm zurück

Citti schließt seine zwei SB-Warenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Damit gäbe es künftig nur noch drei Märkte unter Citti-Banner in Deutschland. Während der Markt in Stralsund innerhalb der Bartels-Langness-Gruppe zu Famila wechseln soll, bringt sich Kaufland für Rostock in Stellung.

