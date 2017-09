Sanierung Butlers schließt Insolvenzverfahren ab

Der Nonfood-Filialist Butlers sieht sich acht Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gesund geschrumpft. Nach dem Rückzug aus Großbritannien und der Schließung von gut einem Viertel aller Filialen will der Händler nun wieder aus eigener Kraft am Markt bestehen können.Rund acht Monate nach dem Insolvenzantrag blickt die Einrichtungskette Butlers wieder optimistisch in die Zukunft.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.