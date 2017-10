Schlecker-Prozess Vernehmungen gehen in Stuttgart weiter

Heute wird in Stuttgart ein Sachbearbeiter des Finanzamts im Schlecker-Prozess aussagen. Zudem könnten Details von zwei Gerichtsterminen in der Schweiz bekannt werden.Nach Zeugenvernehmungen in der Schweiz kehrt der Schlecker-Prozess an diesem Montag wieder an das Stuttgarter Landgericht zurück. Geladen ist ein Sachbearbeiter des Finanzamtes - er könnte Hinweise darüber geben, ob die Schlecker-Familie in der Endphase ihres Drogeriemarkt-Imperiums zu wenig Steuern bezahlt hat.

