Shop-in-Shop-Konzept So sieht die erste Sephora-Boutique bei Kaufhof aus

Die Kooperation von Sephora und Kaufhof ist auf der Fläche angekommen: Am Münchener Marienplatz hat der erste Shop-in-Shop eröffnet. Mit hochwertiger Kosmetik und Beratung will Sephora in Deutschland punkten. Ein Blick in die Boutique.

