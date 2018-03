Social Commerce Instagram führt Shopping-Funktion ein

Jetzt auch bei Instagram in Deutschland shoppen: Kunden können bei der Foto-Plattform eine Auswahl von Produkten jetzt direkt bestellen. Die neue Funktion wurde nach einem vierwöchigen Test freigeschaltet.

Nach Facebook und Pinterest bietet jetzt auch die Foto-Plattform Instagram ihren Nutzern in Deutschland den Direktkauf von Produkten an. Ohne Umwege können Nutzer direkt auf die Be