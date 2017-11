Sonntagsöffnung Auch Amazon liefert keine Lebensmittel an Heiligabend

Auch Amazon liefert keine Lebensmittel an Heiligabend

Amazon folgt dem Vorbild von Aldi, Kaufland, Lidl und anderen Händlern, die am Sonntag, den 24. Dezember, ihre Läden geschlossen halten. Der Onlineriese wird an diesem Tag keine Lebensmittel ausliefern.

Der Einkauf für Weihnachten sollte in diesem Jahr spätestens am 23. Dezember erledigt sein. Am 24. Dezember, der auf einen Sonntag fällt, bleiben nicht nur die meisten Super...