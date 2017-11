Sonntagsöffnung Verdi ruft zu Einkaufsverzicht an Heiligabend auf

Die Gewerkschaft Verdi hat vor dem Hintergrund der in diesem Jahr möglichen Sonntagsöffnung an Heiligabend zu einem Einkaufsverzicht aufgerufen. Mehrere große Lebensmittelhändler hatten zuvor bereits angekündigt, die Läden geschlossen zu halten.Die Gewerkschaft Verdi hat die Bürger dazu aufgerufen, in diesem Jahr an Heiligabend nicht einkaufen zu gehen. "Die Einzelhandelsbeschäftigten wollen sich wie jeder andere auf das Weihnachtsfest vorbereiten und gemeinsam mit ihren Familien feiern.

