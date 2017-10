Sortiment Aldi bietet eigene Geschenkgutscheine an

Geschenkgutscheine werden gerade als Präsent zu Weihnachten immer beliebter. Das Geschäft will auch Aldi nicht an sich vorbeiziehen lassen und listet eigene Gutscheinkarten ein. Auch Deutschlands größter Discounter Aldi bietet künftig seinen Kunden eigene Geschenkgutscheine an. Die Gutscheinkarten im Wert von bis zu 100 Euro sollen bis Mitte November in allen Filialen des Billiganbieters erhältlich sein, wie die Tochterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd am Montag ankündigten.

