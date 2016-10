Sortiment erweitert AO.de listet Unterhaltungselektronik ein

Der bislang auf weiße Ware spezialisierte britische Online-Elektrohändler AO dehnt sein Sortiment wie zuvor schon auf dem Heimatmarkt auch in Deutschland auf Unterhaltungselektronik aus. Mit TV- und Audioprodukten greift er den europäischen Marktführer Media-Saturn direkt in dessen Kerngebiet an.

