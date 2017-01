Sortimentserweiterung Aldi will US-Bürger vom gesunden Essen überzeugen

Vor dem Start von Lidl in den USA feilt Aldi am Image. Der Discounter will mit Sortimentserweiterung und umfangreichen Ernährungstipps US-Bürgern zeigen, dass frisches und gesundes Essen nicht teuer sein muss.

