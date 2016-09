Soziales Engagement Aldi Süd fördert Leselernhelfer

Schlagworte zu diesem Artikel: Aldi Süd

Auridi gGmbH

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Mit einer Förderung in Höhe von 140.000 Euro für zunächst drei Jahre unterstützt die Unternehmensgruppe die gemeinnützige Organisation Mentor – Die Leselernhelfer Bundesverband e.V. beim Aufbau ihres Angebots in Süd- und Westdeutschland. Das soziale Engagement der Unternehmensgruppe Aldi Süd bündelte sich bisher in der Auridis gGmbH, die 2006 gegründet wurde. Sie fördert soziale Projekte für Familien mit kleinen Kindern.