Spaltung freigegeben Metro erhält grünes Licht

Die Aufspaltung der Metro in einen Lebensmittel- und einen Elektronikkonzern ist am Ziel. Das Registergericht hat die Eintragung ins Handelsregister trotz anhängiger Aktionärsklagen vorgenommen. Ab dem morgigen Donnerstag werden die neue Metro und Ceconomy separat an der Börse gehandelt.

