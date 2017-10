Sparprogramm Sainsbury will deutlich mehr Stellen streichen

1000 Stellen sind nicht genug: Der britische Supermarktbetreiber Sainsbury will nun sogar rund doppelt so viele Arbeitsplätze abbauen wie noch vor wenigen Wochen gemutmaßt. Die Nummer zwei des Landes will damit Einsparungen im dreistelligen Millionenbetrag realisieren.Sainsbury hat jetzt angekündigt, rund 2000 Jobs abzubauen. Mit der Maßnahme will der britische Lebensmittelhändler Kosten in Höhe von einer halben Milliarde Pfund einsparen.

