Spekulationen um Prime Whole Foods beendet eigenes Bonusprogramm

Whole Foods beendet eigenes Bonusprogramm

Bindet Amazon Whole Foods stärker in sein Kundenbindungsprogramm Prime ein? Zumindest werden Kunden des Bio-Händlers derzeit über das baldige Ende des eigenen Awards-Programms informiert.

"In der Zukunft werde Amazon Prime das Bonusprogramm für die Kunden von Whole Foods" - das kündigte der Online-Händler nach dem Kauf des Bio-Händlers an. Vielleicht dauert das ga