Spot zur Grillsaison Edekas Ode an die "Herren des Feuers"

Am Anfang war das Feuer: Edeka stimmt zum Einklang auf die Grillsaison eine Ode an die "Herren des Feuers" an. Der bildgewaltige Online-Clip ist ein Marsch durch die Geschichte des zündelnden Menschen, der im Vorgarten eines bundesdurchschnittlichen Vorstadtgrillers endet.

