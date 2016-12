Standort Krefeld Amazon forciert Expansion in Deutschland

Amazon erweitert hierzulande sein Standortnetz: In Krefeld will der Online-Händler Medienberichten zufolge ein weiteres Logistikzentrum beziehen. Gemietet werden am Krefelder Hafen drei Hallen von der schweizerischen VGG Handelsgesellschaft.

