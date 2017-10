Stepstone-Gehaltsreport Deutlich weniger Gehalt im Osten

So verdienen Vertriebsmitarbeiter in Nordrhein-Westfalen am meisten mit knapp 62 000 Euro durchschnittlichem Bruttogehalt. 37 090 Euro sind es in Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei Einkäufern, IT- oder Personal-Fachkräften klaffen Lücken von 20 000 Euro zwischen alten und neuen Bundesländern, zeigt der Gehaltsreport von Stepstone.

