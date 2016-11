Studie Neubau von Shopping-Centern geht zurück

Im ersten Halbjahr 2016 sind in Deutschland nur halb so viele Shopping-Malls wie im Jahr zuvor entstanden. Laut der Studie von Cushman & Wakefield wird besonders in Westeuropa die Erweiterung anstelle von Neubauten attraktiver, da diese mit komplizierten Planungsverfahren verbunden seien.

