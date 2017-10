Supermarkt-Erpresser Tatverdächtiger ist mehrfach vorbestraft

Der wegen einer Supermarkt-Erpressung festgenommene Tatverdächtige ist mehrfach vorbestraft: unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Betrug, Beleidigung und Bedrohung.Wie der leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger am Donnerstag in Ravensburg sagte, war der Festgenommene zuletzt in diesem Jahr wegen versuchter Freiheitsberaubung zu einer Strafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden.

