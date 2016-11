TV-Kampagne Rewe liefert das Survivalkit im Weihnachtsstress

Die Gans passt nicht in den Ofen, der Teig klebt – und dann noch eine Schwiegermutter, die mit kritischem Blick über jeden Handgriff wacht: In seinem Weihnachtsspot zeigt Rewe den ganz normalen Wahnsinn vor dem Familienfest und empfiehlt sich als rettender Held auch in größter Feiertagsnot.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.