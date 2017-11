Tarifanpassungen Verdi setzt Streik in Obi-Märkten fort

In Sachsen und Sachsen-Anhalt bestreikt die Gewerkschaft Verdi Obi-Filialen. Der Baumarktbetreiber soll die Löhne an den neuen Tarifvertrag anpassen. Auch am Mittwoch wurde in fünf Obi-Filialen in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Arbeit niedergelegt. Etwa 120 Mitarbeiter waren ab 11.00 Uhr zum Streik aufgerufen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits am Montag hatten die Angestellten gestreikt.

