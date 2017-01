Tarifkonflikt Erneut Streik bei Amazon in Leipzig

In Leipzig haben Amazon-Mitarbeiter am Wochenende erneut die Arbeit niedergelegt. Wie die Gewerkschaft Verdi angibt, haben am Samstagmorgen etwa 150 Mitarbeiter der Frühschicht gestreikt.

