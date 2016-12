Tarifstreik Verdi weitet Streiks bei Amazon aus

Verdi hat den seit Montag laufenden Streik im Amazon-Lager Koblenz auf drei weitere Vertriebszentren des Online-Händlers ausgeweitet. Am Mittwoch legten auch Mitarbeiter in Rheinberg und Werne in NRW sowie im bayerischen Graben die Arbeit nieder. Der Streik soll bis Heiligabend andauern.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.