Tarifstreit Neue Streiks in Amazon-Versandzentren

Verdi setzt seinen Arbeitskampf beim Online-Händler Amazon fort: An sechs deutschen Standorten sind am Mittwoch Beschäftigte mit der Frühschicht in den Streik getreten. Die Aktion soll bis zum Ende der Spätschicht dauern. Verdi versucht seit 2013, das US-Unternehmen zu Verhandlungen über einen Einzelhandelstarifvertrag zu bewegen.

