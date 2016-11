Tarifstreit Verdi bestreikt Amazon in der Cyber-Woche

Die Gewerkschaft Verdi nutzt die verkaufsstarke Cybermonday-Woche des Online-Händlers Amazon, um abermals auf ihre Forderung nach einem Tarifvertrag zu Einzelhandelsbedingungen hinzuweisen. Am hessischen Standort Bad Hersfeld sind dazu erneut Mitarbeiter in den Streik getreten. Der seit 2013 andauernde Tarifstreit perlt am Online-Händler bislang spurlos ab.

