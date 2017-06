Tarifstreit bei Amazon Erneut wird Leipziger Verteilzentrum bestreikt

Eine Never-Ending-Story: Amazon-Mitarbeiter streiken erneut am Standort in Leipzig. In dem Tarifkonflikt gibt es seit Mai 2013 immer wieder Streiks. Verdi fordert, die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versand- und Einzelhandel zu bezahlen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.