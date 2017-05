Tarifstreit mit Amazon Verdi sieht sich noch nicht am Ende

Vier Jahre Streik – und kein Ende in Sicht: Der seit 2013 schwelende Tarifstreit zwischen Verdi und Amazon kommt nicht vom Fleck. Aufgeben will die Gewerkschaft trotzdem nicht und streikt aktuell wieder in Leipzig. Zumindest Etappenziele seien erreicht. Das allerdings sieht nicht nur Amazon anders.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.