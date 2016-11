Tengelmann-Deal Caparros will mehr

Am heutigen Montag ab 14 Uhr gehen in Mülheim die Verhandlungen um Kaiser's Tengelmann weiter. Laut Medienberichten waren die Gespräche am Freitag vor allem an Forderungen von Rewe-Chef Alain Caparros gescheitert. In Berlin will er demnach mehr Filialen mit höherer Renditeleistung.

