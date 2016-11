Tengelmann-Deal Für Rewe sitzt nun Souque am Verhandlungstisch

Am heutigen Mittwoch gehen die Verhandlungen um Kaiser's Tengelmann in die nächste Runde. Dem Vernehmen nach wird Rewe-Chef Alain Caparros dabei nicht anwesend sein. Er hat sich aus den Detailverhandlungen ausgeklinkt. Für Rewe sitzt nun Lionel Souque am Verhandlungstisch.

