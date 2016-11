Tengelmann-Deal Hängepartie geht weiter

Auch die Verhandlungen am Montag brachten keine Einigung im Fall Kaiser's Tengelmann: Jetzt wollen Edeka und Rewe am Mittwoch weiterverhandeln. Dabei herrscht vor allem Uneinigkeit über die Aufteilung der Kaiser's-Filialen in Berlin.

