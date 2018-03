Tengelmann Erivan Haub ist gestorben

Der langjährige Chef von Tengelmann ist tot. Erivan Haub starb, wie jetzt bekannt wurde, am 6. März auf seiner Ranch in den USA. Das teilte die Unternehmensgruppe Tengelmann am Montag mit.

Erivan Haub ist gestorben. Der Tengelmann-Patriarch starb bereits am 6. März im Alter von 85 Jahren. Haub hatte sich gerade auf seiner Ranch in Wyoming, USA, aufgehalten. Dort habe er wenige T