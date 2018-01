Tippfehler-Werbung Birkenstock verbietet Amazon-Werbung bei Google

Birkenstock setzt vor Gericht durch, dass Amazon keine so genannte Tippfehler-Werbung mehr bei Google schalten darf. Der Onlineriese hat bisher in Kauf genommen, dass so auf Fake-Birkenstocks verlinkt wird.

Der Schuhhersteller Birkenstock setzt sich in seinem Dauerclinch mit Amazon vor Gericht durch. Einem "Spiegel"-Bericht zufolge hat das Landgericht Düsseldorf jetzt dem US-Onlinehandel