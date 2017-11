Top-Verdiener im Handel Plus für gut bezahlte GmbH-Geschäftsführer

Plus für gut bezahlte GmbH-Geschäftsführer

GmbH-Chefs im Einzelhandel verdienen im Durchschnitt 154 985 Euro, die Kollegen aus dem Großhandel 185 682. Damit gehört die Führungsspitze im Handel zur besser bezahlten Hälfte der Geschäftsführer in Deutschland, die 2017 bessere Chancen auf ein Gehaltsplus hatte.

So erzielten die 25 Prozent der Umfrageteilnehmer mit mehr als 196 952 Euro Einkommen ein Plus von 1,9 Prozent. Die Topverdiener mit Bezügen von über zwei Millionen Euro steigerten sich um 4,8 Prozent. Diese Zahlen legt BBE media in der aktuellen Gehaltsstrukturuntersuchung vor.