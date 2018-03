Toys 'R' Us Gründer des Spielzeughändlers gestorben

Der 94-jährige Charles Lazarus ist tot. Er hatte vor 70 Jahren mit einem Geschäft für Kindermöbel den Grundstein für den Händler Toys 'R' Us gelegt.

Der Gründer der insolventen US-Spielwarenkette Toys 'R' Us, Charles Lazarus, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. "Es gab viele traurige Momente für Toys 'R' Us in den vergangenen Wochen", aber keiner sei so her