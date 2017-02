Transformation Otto Group beruft Chief Digital Officer

Die Otto Group will die digitale Transformation weiter vorantreiben und holt sich dafür einen Experten an Bord. Der Boston Consulting-Manager Sebastian Klauke übernimmt zum 1. Juli den neu geschaffenen Posten des Chief Digital Officers und berichtet künftig an E-Commerce-Vorstand Rainer Hillebrand.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.