Transgourmet Foodservice-Spezialist holt Metro-Manager an Bord

Transgourment besetzt den Führungsposten für den Bereich Eigenmarken-Marketing mit einem ehemaligen Metro-Manager. Arsalan Ghadiri-Pour (38) ist in seiner neuen Funktion für das Marketing der Eigenmarken von Transgourmet (Ursprung, Premium, Quality und Economy) verantwortlich. Nach dem Masterstudium an der Hochschule Niederrhein – University of Applied Sciences in Mönchengladbach und zwei Jahren Selbstständigkeit stieg er bei Metro Group ein.

