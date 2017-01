Trinkmilch Aldi setzt auch auf Tierschutzlabel

Aldi Nord und Aldi Süd wollen bei Trinkmilch ein Zeichen für mehr Tierschutz setzen und führen in der zweiten Jahreshälfte das Label "Für mehr Tierschutz" vom Deutschen Tierschutzbund bei ausgewählten Produkten ein. Damit folgen die Discounter Wettbewerber Lidl, der bereits jetzt in Bayern die Premium-Stufe des Labels bei einer Eigenmarken-Milch in die Regale bringt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.