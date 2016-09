Turnaround-Strategie Tesco feilt an seinem Comeback

Im Rahmen seiner Turnaround-Strategie will Tesco-Chef Dave Lewis die Präsenz der Eigenmarken in den Regalen stärker hervorheben. Auch können Online-Kunden ihre Bestellungen nunmehr noch am selben Tag in den Filialen abholen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.