US-Geschäft Aldi rüstet in Texas auf

Der Bundesstaat Texas ist einer der Expansionsschwerpunkte von Aldi in den USA. Gerade hat der Discounter Filiale Nummer 100 eröffnet, nun sollen binnen zwei Jahren 100 Millionen Dollar in die Modernisierung der Filialen in Houston und Dallas fließen, um für die Ankunft von Lidl im Lone Star State gewappnet zu sein.

